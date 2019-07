WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (22.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Mit dem Verkauf des Geschäftsbereich Healthcare Packaging für CHF 308 Mio. habe Clariant den 13,2-fachen EV/EBITDA erzielt. Allerdings liege dies bei einer EBITDA-Marge von 17 bis 17,5% über dem Gruppendurchschnitt. Buchta gehe ferner davon aus, dass das Geschäft recht wenig kapitalintensiv sei und die Wachstumsaussichten solide seien. Dies erkläre die gute Verkaufsbewertung. Strategisch habe jedoch Healthcare Packaging nur begrenzt Überschneidungen mit dem verbleibenden Kerngeschäft bei Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources sowie dem neuen Segment High Performance Materials.Der Portfolioumbau werde sich fortsetzen: Nach dem heutigen Verkauf halte Buchta es für wahrscheinlich, dass Clariant bald den Verkauf des viel größeren Pigmentgeschäfts bekannt geben werde (Umsatz VontE im GJ19: CHF 850 Mio.), gefolgt vom Standardgeschäft von Masterbatches (Umsatz VontE im GJ19: CHF 600 Mio.) Mit dem Ergebnis des 1H19 werde man auch weitere Informationen zum Kauf des Speicalties-Geschäft von SABIC erhalten, sodass Clariant spätestens Ende 2020 seinen Portfolioumbau abgeschlossen haben werde.Buchta begrüße die heutige Nachricht, doch Healthcare Packaging sei innerhalb von Clariant ein kleiner und recht erfolgreicher Geschäftsbereich gewesen. Wichtiger sei, dass Clariant einen guten Verkaufspreis für die Sparten Pigments und Standard-Masterbatches erhalte und auch die SABIC-Vermögenswerte auf einem fairen Bewertungsniveau erwerben könne, um die Ausgleichszahlung niedrig zu halten. Aus strategischer Sicht beurteile Buchta den Portfolioumbau positiv, da Clariant anschließend über ein schneller wachsendes Geschäftsportfolio mit höherer Marge verfüge. Für den ROIC der Gruppe sei der Kaufpreis der SABIC-Vermögenswerte jedoch von hoher Bedeutung.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Clariant-Aktie und dem Kursziel von CHF 21 fest. (Analyse vom 22.07.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,325 CHF +0,29% (22.07.2019, 10:14)ISIN Clariant-Aktie:CH0012142631