Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (26.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Aufgrund des anhaltend guten Geschäftsgangs bei Catalysis (bes. in China) und Care Chemicals sowie der in H2 erwarteten Erholung des Ölsektors beurteile der Analyst Clariants Wachstumspotenzial weiterhin positiv (OG in GJ 2018 unver. bei +4,8%). Er senke seine ber. EBITDA-Marge für GJ 2018 um 25 BP auf 15,6% (+30 BP J/J), und zwar wegen folgender Faktoren: 1) NR erhole sich langsamer als erwartet und Functional Minerals schwächele (höhere Marge als Ölgeschäft); 2) Produktmix (z.B. Syngas in China) und Kosten für Produktivitätssteigerung bei Sunliquid- und Polypropylen-Werk würden Rentabilität von Catalysis belasten; 3) Umstellung auf höherwertige Produkte bei Care Chemicals dauere ebenfalls länger als angenommen.Zwei Faktoren würden Clariant daran hindern, das untere Ende der angestrebten Zielspanne zu erreichen: 1) die Schwäche des Öldienstleistungsgeschäfts in den USA und 2) die tiefe Operating Leverage. Während sich Ersteres im März zwar merklich verbessert habe (höhere Volumina, neue Kontrakte mit besseren Preisen), müsse Letzteres noch gezielt behoben werden.Der Analyst begrüße die solide Umsatzentwicklung bei Care Chemicals und Catalysis, die Auswirkung auf die Bilanz sei jedoch gering gewesen. Seines Erachtens habe Clariant nach wie vor Verbesserungspotenzial bei der operativen Effizienz und der Kostenstruktur. Mit SABIC als Ankeraktionär habe sich der zeitliche Horizont, über den das Unternehmen Wertpotenzial freisetzen wolle, verlängern können.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Clariant-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 26,00. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,68 EUR +0,92% (26.04.2018, 10:11)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:CHF 23,53 +1,29% (26.04.2018, 10:37)