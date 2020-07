XETRA-Aktienkurs Citrix Systems-Aktie:

122,10 EUR -9,15% (24.07.2020, 10:36)



Nasdaq-Aktienkurs Citrix Systems-Aktie:

145,54 USD -12,93% (23.07.2020, 22:00)



ISIN Citrix Systems-Aktie:

US1773761002



WKN Citrix Systems-Aktie:

898407



Ticker-Symbol Citrix Systems-Aktie:

CTX



NASDAQ-Symbol Citrix Systems-Aktie:

CTXS



Kurzprofil Citrix Systems, Inc.:



Citrix (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) entwickelt Unified-Workspace-Lösungen sowie Netzwerk- und Analyselösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen zu fördern, Kunden zu binden und die Produktivität zu steigern, ohne dabei ihre Sicherheit zu beeinträchtigen. Anwender profitieren von einer einheitlichen Arbeitserfahrung und die IT-Abteilung erhält eine Plattform, um unterschiedliche Technologien in komplexen Cloud-Umgebungen einfacher abzusichern, zu verwalten und zu überwachen. Mehr als 400.000 Organisationen, inklusive 99 Prozent der Fortune 100 und 98 Prozent der Fortune 500, setzen weltweit auf Lösungen von Citrix. Weitere Informationen unter https://www.citrix.de. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citrix Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Softwarefirma Citrix Systems Inc. (ISIN: US1773761002, WKN: 898407, Ticker-Symbol: CTX, NASDAQ-Symbol: CTXS) unter die Lupe.Der Cloud-Speziallist könne mit den Q2-Zahlen nicht richtig überzeugen können: Zwar hätten Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gelegen. Der Q3-Ausblick sei aber ernüchternd ausgefallen.Durch den starken Kursverfall am gestrigen Handelstag sei die Citrix Systems-Aktie kurzzeitig unter die Aufwärtstrendlinie gefallen, habe jedoch darüber geschlossen. Allerdings notiere das Papier auf Schlusskursbasis leicht unterhalb der 50-Tage-Linie. Dies spreche tendenziell für fallende Kurse. Eine starke Erholungsbewegung mit einem Anstieg über die 50-Tage-Line sei daher für die Fortsetzung des Aufwärtstrends notwendig. Dabei dürfte die Citrix Systems-Aktie am Freitag von zahlreichen Analystenkommentaren profitieren.Langfristig bleibe Citrix Systems aussichtsreich. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr sei positiv. Anleger könnten die Aktie daher auf ihre Watchlist setzen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Citrix Systems-Aktie: