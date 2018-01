ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktie: Weitere Hochs dürften folgen - ChartanalyseSeit den Verlaufstiefs von 34,52 US-Dollar aus Februar 2016 konnte das Papier der Citygroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) bis an das 161,8% Fibonacci-Retracement um 77,28 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei es Mitte 2017 gelungen über die Jahreshochs aus 2015 zu springen und ein Kaufsignal aufzustellen. Streng genommen sei dieses komplett abgearbeitet worden, weitere Hochs könnten bei entsprechender Kursstärke aber noch folgen. Die Bedingungen hierfür seien recht schnell definiert und würden sich verständlicherweise an den aktuellen Jahreshochs von 78,44 US-Dollar orientieren.Sollte es in der Aktie der Citigroup tatsächlich zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von mindestens 78,50 US-Dollar kommen, nehmen die Chancen auf einen frischen Rallyabschnitt merklich zu und könnten den Wert in den Bereich von rechnerisch 87,38 US-Dollar aufwärts drücken, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.01.2018)Börsenplätze Citigroup-Aktie:63,40 Euro +0,32% (18.01.2018, 13:14)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:63,40 Euro -0,16% (18.01.2018, 13:51)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 77,55 +0,10% (18.01.2018, 14:23, vorbörslich)