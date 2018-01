WKN Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (18.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der US-Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).Das berichtete EPS der Citigroup war in Q4 2017 mit -7,15 USD negativ, so die Analysten in einer Mittwoch veröffentlichten Studie. Die berichteten Ergebnisse enthalten eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung i.H.v. 22 Mrd. USD, bestehend aus 19 Mrd. USD im Zusammenhang mit der Neubewertung der latenten Steueransprüchen, die sich aus einem niedrigeren Körperschaftsteuersatz der USA und einem territorialen Steuerregime ergeben sowie aus 3 Mrd. USD, die aus der vermuteten Rückführung nicht ausgeschütteter Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften resultieren. Ohne die Auswirkungen der US-Steuerreform betrug das EPS 1,28 USD. Ohne einen niedriger als erwarteten Kernsteuersatz und einen einmaligen Verlust in nicht fortgeführten operativen Geschäftsfeldern, betrug das EPS 1,20 USD. Der Konsens lag bei 1,19 USD.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Citigroup-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 93 USD bestätigt. (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze Citigroup-Aktie:63,20 Euro -0,47% (18.01.2018, 12:20)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:77,47 USD +0,47% (17.01.2018, 22:01)ISIN Citigroup-Aktie:US1729674242