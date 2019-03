NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

USD 61,23 +0,82% (28.03.2019, 15:07)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (28.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Dick Bove von Odeon Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Dick Bove, Analyst von Odeon Capital, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien der Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zu halten.Die aggressiven Aktienrückkäufe der Citigroup Inc. seien für sich. genommen nicht sonderlich ermutigend.In den USA habe es kaum jemals zuvor ein ambitionierteres Programm gegeben. Da das Programm aber in eine globale wirtschaftliche Schwächephase falle gehe davon kein großer positiver Impuls aus.Analyst Dick Bove wartet auf Belege für signifikante Steigerung des Buchwertes je Aktie.Die Aktienanalysten von Odeon Capital nehmen in ihrer Citigroup-Aktienanalyse die Coverage mit einem "hold"-Votum auf.