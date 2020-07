In logischer Konsequenz seien die Marktteilnehmer hingegen deutlich optimistischer, was physisches Gold anbelange: Das Gold-Sentiment sei von 24 Punkten im Vorquartal auf 37 Punkte geklettert. Das mache sich auch in den Kurserwartungen bemerkbar. So würden mit 54% und damit mehr als doppelt so viele Befragte wie in Q1 (24%) davon ausgehen, dass der Preis der Feinunze kurzfristig steigen werde. Auch mittelfristig erwarte nun über die Hälfte der Befragten steigende Preise für das Edelmetall (51%).



Bei Aktien hingegen sei das Bild weniger einheitlich. Kurzfristig, also auf Sicht von drei Monaten, seien Bullen und Bären bei den europäischen Aktien fast gleichauf. Die Bullenquote der Befragten liege bei ungefähr 30% (Q1/2020: 31%). Mit 28% der Anleger sei das Bärenlager ähnlich groß. Auf Sicht der kommenden zwölf Monate wende sich dieses Bild und die Bullen seien deutlich in der Mehrheit: Mittelfristig würden ganze 50% (Q1/2020: 44%) mit steigenden Notierungen und lediglich 22% (Q1/2020: 19%) mit fallenden Aktienkursen rechnen.



Für US-Aktien lasse sich in Q2 abnehmender Optimismus erkennen. Während im Vorquartal noch etwa gleichviele Befragte von kurzfristig steigenden (32%) bzw. sinkenden Kursen (35%) ausgegangen seien, habe sich in Q2 mit 28% (steigend) und 37% (fallend) nun eine Differenz von beinah zehn Prozentpunkten herausgebildet.



Nachdem das Gesamt-Sentiment im letzten Quartal noch bei 19 Punkten gelegen habe, habe es trotz anhaltender Corona-Auswirkungen nur einen Punkt verloren und stehe im zweiten Quartal 2020 nahezu unverändert bei noch 18 Punkten. Das Gesamt-Sentiment könne Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen.



Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distribution bei Citigroup Global Markets Europe AG: "Das aktuelle Citi-Investmentbarometer wurde unmittelbar nach bzw. in der Erholungswelle vom Corona-Crash erhoben. Auch wenn die Märkte sich seitdem beispiellos erholt haben, hallt dieses Beben doch in den Umfragewerten nach. Das sieht man auch nicht zuletzt an den Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich des Zinsniveaus und der "Krisenwährung" Gold. Ob die Marktteilnehmer mit ihrer Vorsicht richtig liegen, wird wohl auch vom Auftreten einer möglichen zweiten Pandemie-Welle abhängen." (08.07.2020/ac/a/m)







