XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,35 EUR -0,45% (17.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

56,76 USD -0,42% (17.11.2021, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Der US-Netzwerkausrüster Cisco Systems habe in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Gewinn knapp übertroffen, doch mit seinem Ausblick enttäuscht. Die Aktie gebe deshalb im nachbörslichen Handel zeitweise rund 7 Prozent ab. Die 200-Tage-Linie drohe unterschritten zu werden.Cisco habe im ersten Geschäftsquartal rund 3,0 (Vorjahr: 2,2) Milliarden Dollar oder 70 (51) Cent je Aktie verdient. Auf bereinigter Basis habe der Gewinn bei 82 Cent je Aktie gelegen. Analysten hätten lediglich mit 80 Cent gerechnet. Der Umsatz habe sich um acht Prozent auf 12,9 (11,9) Milliarden Dollar erhöht. Hier habe der Konsens bei 12,98 Milliarden Dollar gelegen.Für das zweite Geschäftsquartal rechne Cisco mit einem Gewinn zwischen 64 und 68 Cent je Aktie, adjustiert zwischen 80 und 82 Cent. Die Analysten hätten bislang 70 respektive 82 Cent erwartet."Im ersten Quartal hatten wir ein robustes Wachstum und eine anhaltend starke Nachfrage trotz eines sehr dynamischen Angebotsumfelds", habe Cisco-CEO, Chuck Robbins, gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,16 EUR -0,48% (17.11.2021, 22:26)