Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (16.08.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:Tim Long, Aktienanalyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, rechnet bei den Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Cisco Systems Inc. habe mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen und zudem eine über den Erwartungen liegende Guidance vorgelegt.Vor allem das Switching-Geschäft habe Stärke bewiesen. Im Routing-Segment habe Cisco Systems dagegen weiterhin zu kämpfen.Die Stagnation bei der wiederkehrenden Einnahmen sei etwas enttäuschend, so die Analysten von BMO Capital Markets. Die Umstellung auf ein Modell mit einem stärkeren Software-Fokus wird nach Ansicht des Analysten Tim Long noch Jahre in Anspruch nehmen.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von BMO Capital Markets den Titel unverändert mit "market perform" ein, erhöhen aber das Kursziel von 43,00 auf 48,00 USD.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:40,10 Euro +4,48% (16.08.2018, 15:46)