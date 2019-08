Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (16.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Alex Henderson von Needham & Co:

Analyst Alex Henderson von Needham & Co empfiehlt die Aktien des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.

Ein sich eintrübendes makroökonomisches Umfeld belaste die Geschäftsentwicklung. Zudem würden die bisherigen Wachstumstreiber von Cisco Systems Inc. an Kraft verlieren.

Das Unternehmen habe im Campus-Segment von einem bedeutenden Upgrade-Zyklus profitiert.

Die Bull These zu der Aktie werde einer weiteren Prüdung unterzogen, da Cisco in nächster Zeit noch nicht ein bedeutendes 5G Ply repräsentiere werde, so die Einschätzung des Analysten Alex Henderson.