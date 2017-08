ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles Robbins (18.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktie: Klare Abschwächung der Kursdynamik - ChartanalyseSeit Wochen schon schleicht das Papier von Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) in einer lustlosen Seitwärtsphase dahin und lässt mit Signalen auf sich warten - jetzt aber könnte sich das Chartbild in eine bärische Ausgangslage hinein manövrieren, so wie die letzten Handelstage es andeuten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Insgesamt könne seit Mitte letzten Jahres eine klare Abschwächung der bisherigen Kursdynamik bei Cisco Systems festgestellt werden, der Technologiewert bewege sich insgesamt zwischen 29,12 und 34,60 US-Dollar auf der Oberseite grob seitwärts. Seit Mai dieses Jahres habe sich erneut eine untergeordnete Seitwärtsbewegung eingestellt und drohe nun zur Unterseite aufgelöst zu werden. Betrachte man das Chartbild seit Mitte letzten Jahres, so drohe sogar eine größere Trendwende in Form einer ausgeprägten SKS-Formation!Noch sei das bisherige Chartbild als neutral einzustufen, erst müsse ein nachhaltiger Rücksetzer mindestens per Wochenschlusskurs unter die jüngsten Verlaufstiefs von 30,67 US-Dollar erfolgen. Erst dies dürfte für die entsprechende Signallage auf der Short-Seite sorgen und macht eine Investition auf der Unterseite entsprechend attraktiv, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.08.2017)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:26,30 Euro -0,29% (18.08.2017, 13:51)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:26,31 Euro -0,57% (18.08.2017, 13:43)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,12 USD +0,26% (18.08.2017, 14:12, vorbörslich)