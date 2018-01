ISIN Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



London (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Mark Moskowitz von Barclays:Mark Moskowitz, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) und erhöht das Kursziel von 39 auf 41 USD.Insgesamt erwartet er, dass gesunde Fundamentaldaten in der IT-Hardware- und Datenvernetzung auf kurze bis mittlere Sicht die Grundlage für aufwärtsgerichtete Konsensschätzungen schaffen werden, während potenzielle Vorteile der US-Steuerreform 2018 einer guten Anzahl von Bewertungsmodellen helfen werden, aber nicht allen, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Dies schafft die Voraussetzungen für einen Stock-Picking-Markt. Moskowitz hat seine EPS-Schätzungen für Cisco Systems nach oben revidiert.Mark Moskowitz, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Cisco Systems-Aktie bestätigt und das Kursziel von 39 auf 41 USD angehoben. (Analyse vom 17.01.2018)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:33,60 Euro 0,00% (18.01.2018, 11:19)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:33,70 Euro -0,15% (18.01.2018, 11:38)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,20 USD +1,63% (17.01.2018, 22:00)