ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins



(28.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Kulbinder Garcha von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyst äußert Analyst Kulbinder Garcha von der Investmentbank Credit Suisse im Hinblick auf die Aktie des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die starke Bilanz von Cisco Systems Inc. könnte bald zum Einsatz kommen, so die Einschätzung der Analysten der Credit Suisse. Auf Sicht von fünf Jahren könnten zusätzliche 30 Mrd. USD an die Aktionäre zurückfließen. Damit stünden immer noch mehr als 20 Mrd. USD für transformative M&A-Aktivitäten zur Verfügung.Splunk, ServiceNow und Palo Alto Networks sind nach Ansicht von Analyst Kulbinder Garche die drei Top-Kandidaten für eine Übernahme durch Cisco Systems. Im Falle von Deals könnte Cisco Systems langfristig eine EPS-Kraft von 3,30 bis 3,50 USD entwickeln, was mehr als 40% über dem aktuellen Niveau wäre.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse den Titel von "underperform" auf "outperform" hoch und erhöhen das Kursziel von 27,00 auf 40,00 USD.XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,06 Euro -0,16% (28.04.2017, 17:09)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:31,11 Euro +0,28% (28.04.2017, 17:46)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:33,9 0 USD +0,44% (28.04.2017, 17:47)