Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) fielen gestern mit einem Kursrückgang von 4,7% auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine größere Verlierergruppe an der NASDAQ seien die dort gelisteten Aktien chinesischer Konzerne gewesen. Hier habe sich Angst vor regulatorischen Hürden breitgemacht. Besonders prominent sei der erst kürzlich in New York an die Börse gegangene Fahrdienstvermittler DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI), der ins Visier der chinesischen Behörden geraten sei. Die Papiere seien um fast ein Fünftel eingebrochen, nachdem bekannt geworden sei, dass diechinesische Cyber-Aufsicht wegen des Umgangs mit gesammelten Daten ermittele.Die Meldungen hätten aber auch die Anleger viele anderer Aktien chinesischer Konzerne erschreckt, die in den USA notiert seien. Die Papiere des Suchmaschinenbetreibers BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU), der beiden Online-Handelsplattformen JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) und PinDuoDuo (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD), des Online-Reisebüros Trip.com (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) sowie jene des Internetkonzerns NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) seien an der NASDAQ mit Einbußen zwischen 3,0 und 5,1% unter den großen Verlierern zu finden gewesen. (07.07.2021/ac/a/m)