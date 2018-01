Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer anfangs verhaltenen Reaktion auf die guten chinesischen BIP-Daten legten die Metallpreise gestern Nachmittag vor Eröffnung des Handels in den USA deutlicher zu, so die Analysten der Commerzbank.



Unterstützt worden seien sie dabei auch durch den wieder schwächeren US-Dollar. Bis zum Handelsende hin hätten die meisten Metalle ihre Gewinne aber wieder abgegeben. Aluminium dagegen habe seine Preiszuwächse verteidigt und koste heute Morgen knapp 2.270 USD je Tonne. Dieser neuerliche Preisanstieg sei für die Analysten nicht nachvollziehbar. Denn das Nationale Statistikbüro (NBS) in China habe gestern für Dezember eine deutlich höhere Aluminiumproduktion im Reich der Mitte als im Vormonat gemeldet. Diese sei um 15,3% auf 2,71 Mio. Tonnen gestiegen, der höchste Wert seit dem Rekordniveau im Juni. Damit sei der zuvor zu beobachtende fünfmonatige Rückgang gestoppt worden.



Die Analysten hätten an dieser Stelle mehrfach berichtet, dass die behördlich angeordneten Produktionskürzungen während der Wintermonate nicht vollständig umgesetzt worden seien. Die Daten des NBS würden dies nun belegen. Im Gesamtjahr 2017 habe China trotz der Produktionskürzungen mit 32,3 Mio. Tonnen eine rekordhohe Menge Aluminium hergestellt. Laut Einschätzung des chinesischen Research-Instituts SMM dürfte die tatsächliche Aluminiumproduktion sogar noch deutlich höher als die offiziellen Zahlen gewesen sein. SMM schätze sie auf 36 Mio. Tonnen. Die Analysten würden von einer steigenden chinesischen Aluminiumproduktion im Jahresverlauf ausgehen, unter anderem weil zahlreiche neue effiziente Schmelzen gebaut würden. (19.01.2018/ac/a/m)







