Am 13. März habe die People's Bank of China (PBoC) die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt, um 78,8 Milliarden US-Dollar an Geldern freizusetzen, die die Banken an die am schlimmsten vom Virenausbruch betroffenen Unternehmen ausleihen würden. Die Zentralbank habe auch den Mindestreservesatz, einen Mindestbetrag, den die Banken als Reserve halten müssten, um einen weiteren Prozentpunkt gesenkt.



Zu Beginn seien einige Marktkommentatoren davon ausgegangen, dass das Virus nur das erste Quartal negativ beeinflussen würde, aber nun werde es, trotz aller Maßnahmen, mindestens zwei Quartale dauern, bis man eine Erholung sehe. China werde sich erholen, aber nicht sehr schnell und auch erst einmal nicht raketenartig.



Es würden Fragen offen bleiben, ob man eine V- oder eine U-förmige Erholung erleben werde. Unabhängig davon, welchen Buchstaben des Alphabets man zur Beschreibung des Prozesses verwende, sei Michael Lai der Meinung, dass sich die Art und Weise, wie die Menschen auf der ganzen Welt leben würden, durch die Umsetzung der "social distancing"-Vorgaben grundlegend verändert habe.



Man habe beobachtet, dass Unternehmen kreative Lösungen einsetzen würden, um ihre Geschäftsprozesse am Laufen zu halten, was sich insbesondere in der Technologie als Chance erweise. Da beispielsweise immer mehr Unternehmen auf Home Office umsteigen, sind wir besonders an Anbieter von Rechenzentren interessiert, um einen plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach Bandbreite zu decken, so Michael Lai, Portfoliomanager, China Equities, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, weiter.



An anderer Stelle könnten große On-Demand-Lieferservices profitieren, da sich der Lebensmittelkonsum der Kunden in den letzten Wochen dramatisch verändert habe. Diese Art von Unternehmen habe sich im Zuge des Coronavirus zu einem "kontaktlosen Lieferservice" entwickelt.



Obwohl es noch zu früh sei, um dies im großen Stil festzustellen, gebe es Anzeichen dafür, dass "Leben" in einige Unternehmen in China zurückkehre. Da sich die westliche Welt inmitten dessen befinde, was einige als den Höhepunkt des Coronavirus bezeichnen könnten (oder in einigen Ländern noch nicht einmal dort), werde der Nachfrageschock eindeutig einen Dominoeffekt haben. Zum Beispiel würden die Hersteller von Kopfhörern in China noch nicht die volle Produktion aufnehmen wollen, weil die Nachfrage nach dieser Art von Produkten im Moment sehr gering sei. Man gehe jedoch davon aus, dass sich die Marktkonsolidierung in naher Zukunft fortsetzen werde. Angesichts der derzeitigen Situation glaube Michael Lai, dass man eine noch stärkere Konsolidierung erleben werde, wenn schwächere Unternehmen auf der Strecke bleiben würden.



Die langfristige Geschichte der chinesischen Wirtschaft bleibt unserer Ansicht nach gleich - die Trends in Technologie, Konsum und Marktkonsolidierung erfahren Gegenwind und sind vor große Herausforderungen gestellt, werden aber nicht verschwinden; wir glauben, dass diese für Aktienanleger weiterhin relevant bleiben werden, so Michael Lai, Portfoliomanager, China Equities, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, weiter. (24.03.2020/ac/a/m)







