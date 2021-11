Köln (www.aktiencheck.de) - Christoph Siepmann, Senior Economist bei Generali Investments, blickt auf die Konjunkturentwicklungen in China.Der Immobiliensektor habe jedoch weiterhin Anlass zur Sorge gegeben. Die Immobilieninvestitionen und -verkäufe seien weiter zurückgegangen. Die Hauspreisinflation habe sich abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit Anfang 2016 erreicht. Während die Immobilieninvestitionen insgesamt in diesem Jahr noch um 5 Prozent zulegen dürften, könnte sich der Sektor im nächsten Jahr zu einer starken Wachstumsbremse entwickeln. Da Chinas Politik des Schuldenabbaus jedoch die Ursache für den derzeitigen Abschwung im Immobiliensektor sei, könne die Politik auch eine regelrechte Rezession verhindern. Erste Maßnahmen zur Erleichterung der Verfügbarkeit von Hypotheken seien bereits ergriffen worden.Für 2021 würden die Experten von Generali Investments weiterhin mit einem schwachen, aber positiven Wachstum der Immobilieninvestitionen rechnen. Generell würden der Immobiliensektor, die Kontrolle des Energieverbrauchs, neue Ausbrüche von Covid-19 und die steigende PPI-Inflation für Gegenwind in der Wirtschaft sorgen. Daher würden die Experten von Generali Investments mit einer politischen Lockerung rechnen, indem die Geldpolitik den Mindestreservesatz (RRR) um 50 Basispunkte senke. Die Experten von Generali Investments würden davon ausgehen, dass das BIP-Wachstum im nächsten Jahr unter 5 Prozent fallen werde, nach 7,8 Prozent im Jahr 2021. (23.11.2021/ac/a/m)