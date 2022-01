Hamburg (www.aktiencheck.de) - China war in den vergangenen 15 Jahren einer der wichtigsten Motoren der Weltwirtschaft, jetzt aber kommt dieser Motor ins Stottern, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Im kommenden Jahr werde das Wirtschaftswachstum vermutlich unter 5% liegen, dem niedrigsten Wert seit 1990. An Erklärungen für den Abschwung mangele es nicht. Die Nulltoleranz-Strategie gegenüber Covid-19 dämpfe den Konsum, die Engpässe in Energie, Rohstoffen und essentiellen Vorprodukten würden die Produktion behindern, die Disruptionen in den Lieferketten seien eine neue Herausforderung und der drohende Kollaps von großen Immobilienunternehmen - Stichwort: Evergrande - sei ein Problem für den konjunkturell wichtigen Bausektor. Dazu komme noch eine Regierung, die den Tech-Sektor mit scharfen Regulierungsmaßnahmen in die Schranken weise.



Während diese Entwicklungen problematisch seien und ihren Teil zu der Wachstumsverlangsamung beitragen würden, würden viele von ihnen - Corona, Lieferkettenprobleme und Konkursrisiken im Immobiliensektor - vorübergehender Natur sein. Die eigentliche Bedrohung für China sei daher weniger ein temporärer Verlust an Dynamik, sondern eine strukturell bedingte Abflachung der Aktivität, möglicherweise sogar dauerhafte Stagnation - so unglaublich das für China klingen möge. Dies sei vor allem deswegen so bedrohlich, da China damit auf einem mittleren Einkommen verharren könnte, ohne die Chance, zu den Industrieländern aufzuschließen. (Ausgabe vom 05.01.2022) (06.01.2022/ac/a/m)





