Viertens sei China weltweit führend in vielen Bereichen neuer Technologie und Innovation; eine eigenständige Allokation biete Investoren größeres Potenzial, an der Wachstumsstory Chinas teilzuhaben.



Zukunftsorientierte Investoren würden beginnen darüber nachzudenken, ob es an der Zeit sei, einen neuen Ansatz für die chinesischen Vermögensmärkte zu wählen. Die Experten von UBS Asset Management würden glauben, dass immer mehr Hinweise für eine eigenständige China-Allokation sprechen würden.



China habe in den letzten Jahren seine ehemals geschlossenen Aktien- und Anleihenmärkte über Programme wie Stock Connect und Bond Connect mit globalen Investoren verbunden und so kontinuierlich Marktbarrieren abgebaut. Der Erfolg dieser Bemühungen sei kürzlich unterstrichen worden, als wichtige Aktien- und Anleihenindices ihre Gewichtung chinesischer Wertpapiere erhöht hätten, was wiederum die bereits starken Zuflüsse ausländischer Investoren in chinesische Anlagen weiter steigern werde.



Am 28. Februar habe der Aktienindexanbieter MSCI angekündigt, die Gewichtung chinesischer Inlandsaktien in seinem wichtigsten Schwellenländerindex bis November 2019 zu vervierfachen, wodurch im In- und Ausland notierte chinesische Titel fast ein Drittel des gesamten Bereichs der Schwellenländer abdecken würden.



Der weit verbreitete Bloomberg Barclays Global Aggregate Index nehme seit dem 1. April schrittweise chinesische Inlandsanleihen auf - eine Veränderung, der mit der Zeit andere Indexanbieter folgen dürften, womit der chinesische Onshore-Markt die Position Japans als zweitgrößter Anleihenmarkt der Welt übernehmen werde.



Bis zu einem gewissen Grad bedeuten diese Veränderungen nur, dass die Indices bei einem Thema "aufholen" würden, das die Experten von UBS Asset Management gemeinsam mit ihren Kunden schon seit einigen Jahren klar verfolgen würden.



Es laute: Chinesische Vermögensanlagen würden in Umfang und Vielfalt überzeugende Möglichkeiten für Investoren bieten, die nach Marktrenditen und aktiven Renditen in allen Anlageklassen suchen würden. (12.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In einer Welt, deren globale Wirtschaft zunehmend von China vorangetrieben wird, können Investoren jetzt eine eigenständige Allokation chinesischer Vermögenswerte in Betracht ziehen, wie sie bereits für Regionen wie die USA, Japan, Europa und Großbritannien erfolgt, so Luke Browne, Global Head of Investment Specialists, und Michael Walsh, Investment Specialist von UBS Asset Management.Die Gründe seien:Erstens setze sich China mit einem erwarteten Beitrag von 33 Prozent zum globalen Wachstum im Jahr 2019 an die Spitze der Weltwirtschaft, seine Aktien- und Anleihenmärkte würden zu den größten der Welt zählen.Zweitens würden nach der Einführung von Stock Connect und Bond Connect Beschränkungen beim Zugang für Investoren nach China zunehmend der Vergangenheit angehören.