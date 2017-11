Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fallende asiatische Aktienmärkte führen offenbar zu einer höheren Risikoaversion unter den Marktteilnehmern, was auf den Industriemetallen lastet, so die Analysten der Commerzbank.



Diese würden zum Wochenauftakt merklicher nachgeben. Größter Verlierer sei Nickel, das im frühen Handel um über 3% falle. Mit Ausnahme von Zinn würden auch alle anderen Industriemetalle Verluste von bis zu 2% verzeichnen. Wie aus der am Freitag von der Zollbehörde veröffentlichten Handelsstatistik hervorgegangen sei, habe China im Oktober trotz einer rekordhohen eigenen Produktion 61,4 Tsd. Tonnen Zinkraffinade importiert. Dies seien 145% mehr als im Vorjahr gewesen. Seit Juni habe China damit jeden Monat deutlich größere Mengen Zinkraffinade als im Vorjahr eingeführt. Nach zehn Monaten des Jahres lägen die Importe daher 20% über dem vergleichbaren Niveau des Vorjahres.



Auch die Importe von Zinkkonzentrat hätten mit rund 147 Tsd. Tonnen gut 6% über Vorjahr gelegen, allerdings sei dies die geringste Menge seit zwölf Monaten gewesen. Dennoch habe China in den ersten zehn Monaten des Jahres 31% mehr Zinkkonzentrat eingeführt als im Vorjahr. Im Durchschnitt habe China in diesem Jahr bislang monatlich gut 45 Tsd. Tonnen Zinkraffinade und über 200 Tsd. Tonnen Zinkkonzentrat importiert. Dies spreche für eine gute Verfügbarkeit am Weltmarkt und rechtfertige nach Erachten der Analysten der Commerzbank nicht die Sorgen über ein knappes Angebot. Siw würden kurzfristig Korrekturpotenzial für den Zinkpreis sehen, zumal in den nächsten Monaten weitere vormals stillgelegte Minen wieder angefahren werden dürften. (27.11.2017/ac/a/m)





