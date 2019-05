Im Zuge des Handelskonfliktes mit den USA seien über 250 Mrd. US-Dollar an Importen aus China mit einem Zollsatz von 25 % belegt worden. Die US-Administration treffe offensichtlich Vorbereitungen, weitere knapp 300 Mrd. US-Dollar bzw. den Rest der China-Importe ebenfalls mit Zöllen zu belasten. Chinas Ausfuhren in die USA würden 3,6% des chinesischen BIP ausmachen. Sollten die Exporte in die USA um 30% einbrechen, koste das in dieser sehr vereinfachten Rechnung 1,1% des BIP. Zu berücksichtigen seien weitere Kosten im Zusammenhang mit der Verunsicherung von Investoren und Konsumenten und der Eintrübung der Weltwirtschaft als Folge der US-Handelspolitik.



Trotz dieser Risiken würden die Analysten an ihrer Wachstumsprognose zunächst noch festhalten. Die Regierung scheine auch weiterhin Spielraum zu haben, um mögliche Nachfrageausfälle durch (schuldenfinanzierte) Ausgabenprogramme bzw. eine dirigistische Kreditvergabepolitik und/oder eine lockerere Geldpolitik zu kompensieren. Dies gehe zwar zu Lasten der langfristigen Finanzmarktstabilität des Landes, dürfte aber zunächst in Kauf genommen werden.



In den vergangenen Monaten sei genau diese Politik bereits zu beobachten gewesen. Durch ein neues Konjunkturprogramm sei es der Regierung offensichtlich gelungen, die im PMI für das Verarbeitende Gewerbe sichtbare Eintrübung der Konjunktur wieder einzufangen, wenngleich dieser nur knapp über der Expansionsgrenze liege und die Industrieproduktionsdaten für den Monat April enttäuscht hätten.



Die Schwäche des Yuan könne nur teilweise die handelspolitischen Belastungen auffangen. Gleichzeitig hätten die Preise für Wohnimmobilien weiter zugelegt, was ein positives Signal für die Bauwirtschaft sei.





