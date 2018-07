Paris (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat sich im zweiten Quartal beschleunigt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar sei das Wachstum mit 6,7 Prozent leicht geringer ausgefallen als noch im Vorjahresquartal, doch zeige sich vor allem 2018 eine größere Dynamik. Insbesondere der Dienstleistungssektor sei im bisherigen Jahresverlauf stark gewesen. Etwas schwächer habe sich dagegen die chinesische Industrie präsentiert. Doch das sei kein Grund zur Sorge: Beobachter würden für die schwächeren Zahlen vor allem die seitens der Zentralregierung in Peking bewusst gedrosselte Kreditvergabe verantwortlich machen. Auf diese Weise wolle China gegen den hohen Verschuldungsgrad von Staatsbetrieben und gegen Überkapazitäten vorgehen. Dies wirke sich zwar kurzfristig dämpfend aus, mache aber langfristig durchaus Sinn.



Ein weiteres Argument, von Chinas Wirtschaftskraft überzeugt zu sein, liefere der private Konsum. Dieser habe in Form der Einzelhandelsumsätze im Juni um satte 9 Prozent zugelegt. Im Vormonat seien es noch 8,5 Prozent gewesen. Diese Zahlen würden unterstreichen, dass ein weiterer Plan Pekings aufzugehen scheine: China solle von der Werkbank der Welt zur robusten Binnenwirtschaft werden. Übrig würden im Industriesektor hochpreisige Produkte bleiben, die international konkurrenzfähig seien. Auf dem Weg, dieses Planziel umzusetzen, sei China bereits weit fortgeschritten. Die Wachstumszahlen seien robust und würden immer wieder zur alten Stärke zurückfinden. Der Konsum brumme. Chinesische Aktien seien erste Wahl, wenn es darum gehe, von diesem Trend zu profitieren. Der Hang Seng habe 2018 Federn lassen müssen. Dies könne Chancen bieten. (20.07.2018/ac/a/m)



