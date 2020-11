Bonn (www.aktiencheck.de) - In China hat die Kommunistische Partei ihren Entwurf für den 14. Fünfjahresplan und die langfristigen Ziele bis 2035 noch einmal konkretisiert, so die Analysten von Postbank Research.Auch kurzfristig sehe es gut aus für Chinas Konjunktur: Der Caixin PMI habe sowohl für die Verarbeitende Industrie als auch die Dienstleistungen die Prognosen relativ deutlich geschlagen; dies aufgrund starker inländischer Nachfrage.Der mutmaßliche Wahlerfolg Joe Bidens bei den US-Präsidentschaftswahlen habe aufgrund von Hoffnungen auf eine mögliche Deeskalation des Handelskonflikts gestern ein neues Zweieinhalb-Jahreshoch des Renminbi gegen den Greenback zur Folge gehabt. Auch gegenüber dem Euro befinde sich der Renminbi nun seit drei Monaten in einem intakten Aufwärtstrend. (06.11.2020/ac/a/m)