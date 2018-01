Der Rückgang des Wachstums der Geldmenge M2 auf 8,2% yoy im Dezember werde dabei von einigen Beobachtern als Folge der angestrebten Entschuldung und als Vorbote einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung betrachtet. Tatsächlich sei das Kreditwachstum 2017 jedoch weitgehend stabil geblieben und der Schattenbankenmarkt habe bis Oktober sogar steigende Wachstumszahlen zu verzeichnen gehabt.



Der Rückgang des Geldmengenwachstums sei dagegen bereits seit Anfang 2016 zu beobachten. Er sei daher nicht Folge einer generellen Entschuldungskampagne, sondern er dürfte auf das Bestreben der Zentralbank zurückzuführen sein, die Schattenbankenrisiken der Banken zu reduzieren. Denn wenn Banken solche Produkte aus ihrem Bestand an Nichtbanken verkaufen würden, würden sich im Gegenzug die Bankguthaben der Nichtbanken und damit die Geldmenge reduzieren. Von einer generellen Entschuldung könne bislang keine Rede sein, daher sei auch deutlich verfrüht, eine drohende Belastung des Wirtschaftswachstums zu diagnostizieren.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten oberhalb von 6% spreche. Obwohl die Infrastrukturinvestitionen noch immer einen wichtigen Beitrag zur Stützung der Konjunktur liefern würden, komme der angestrebte Umbau der Wirtschaft voran: Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile über 50% zur Wirtschaftsleistung bei. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre zwar Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren und werde dies auch tun. Die Verschärfung der Kapitalverkehrskontrollen habe zu einer Stabilisierung der Währungsreserven geführt, was es der Zentralbank erleichtere, den Kurs des Renminbis zu stabilisieren.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. So habe zuletzt S&P das Rating auf A+ herabgestuft, nachdem zuvor schon Moody’s die Bonitätsnote gesenkt habe. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (Moody‘s: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. Die größten Risiken würden derzeit von den Spannungen um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm und drohenden US-Handelssanktionen gegen China ausgehen. Die USA hätten bereits einige chinesische Firmen mit Sanktionen belegt, die Geschäftsbeziehungen zu Nordkorea unterhalten würden. Der Kreis dieser Unternehmen könnte noch erweitert werden. (Ausgabe vom 18.01.2018) (19.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Chinas hat sich auch im vierten Quartal stark entwickelt, so die Analysten der DekaBank.Das BIP habe um 1,6% qoq und 6,8% yoy zugelegt. Im Gesamtjahr 2017 habe das Wirtschaftswachstum 6,9% betragen. Es habe damit deutlich über dem Regierungsziel von 6,5% gelegen. Die Konjunktur habe auch im Dezember nicht an Schwung verloren, was sich bereits in den Einkaufsmanagerindices angedeutet habe. Die Industrieproduktion habe um 6,2% yoy zugelegt und die Einzelhandelsumsätze um 9,4% yoy. Daran ändere auch die schwache Importentwicklung nichts. Das Importwachstum sei im Dezember von 17,6% yoy auf 4,5% yoy gesunken. Doch da die anderen Daten zur Inlandsnachfrage keine ähnlichen Schwächesignale liefern würden, würden die Analysten dies zunächst als Ausreißer einordnen.