Es sei zu erwarten, dass Peking mit weiteren geldpolitischen und fiskalischen Maßnahmen gegensteuern werde. Grundsätzlich habe es dafür auch genügend "Munition", aber die Kunst werde darin bestehen, sie schonend und sehr gezielt einzusetzen, weil sie unweigerlich mit vielen negativen Nebeneffekten daherkomme. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen und der Binnenkonsum dürften dabei im Fokus stehen, während man in Peking einen neuen Boom bei Immobilien oder Schattenbank-Krediten tunlichst vermeiden möchte.



Zu den zahlreichen Sorgen für Chinas Führung würden sich nun auch noch die Nahrungsmittelpreise gesellen. Diese seien für Schweinefleisch, Obst und Gemüse im April und Mai um jeweils weit über 10% gestiegen, teilweise über 20%. Während sich das auf die Gesamtinflation rein statistisch vergleichsweise wenig auswirke, liefere es potenziell erheblichen sozialen und innenpolitischen Sprengstoff in einer ohnehin schon angespannten Situation.



Trumps jüngste, öffentliche Ultimaten an China und seine offenbar extrem weitreichenden Forderungen würden es Peking zusätzlich erschweren, einen (temporären) Kompromiss mit den USA zu finden. Offenbar wachse inzwischen die Einsicht auf der chinesischen Seite, dass kein Deal am Ende immer noch besser sein könnte als einem sehr schlechten Deal zuzustimmen. Zugleich versuche man, sich nicht auch noch beim Thema Währung angreifbar zu machen, obwohl der Abwärtsdruck beim Yuan trotz strikter Kapitalverkehrsbeschränkungen nicht zu übersehen sei. Es spreche einiges dafür, dass die Marke von 7 Yuan für einen Dollar nicht ewig halten werde, zumal ein schwächerer Yuan auch einen Teil der Strafzölle ausgleichen könne.



Chinas Aktienmarkt sei im Mai - wenig überraschend - einer der Hauptverlierer gewesen. Festlands-Aktien hätten rund 6% nachgegeben, die H-Aktien in Hongkong gar rund 10%. (Ausgabe Juni 2019) (24.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Exporte zogen zuletzt wieder leicht an, vor allem wohl aufgrund vorgezogener Lieferungen angesichts neuer US-Strafzölle, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".Hingegen seien die Importe überraschend kräftig gesunken. Die Industrieproduktion sei im Mai so schwach gewachsen wie seit 2002 nicht mehr. Die Konsumneigung der privaten Haushalte bleibe gering. Bei den Unternehmen wachse die Verunsicherung angesichts neuer Strafzölle und drastischer Maßnahmen Washingtons gegen führende chinesische Technologieunternehmen. Der Weg zu ausgeweiteten Strafzöllen der USA scheine vorgezeichnet und er dürfte Chinas Wirtschaftswachstum spürbar bremsen. Je nach Szenario könnte es in diesem und im kommenden Jahr zwischen 0,5% und 1,5% geringer ausfallen.