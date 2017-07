Wien (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum bleibt stabil: China bleibt vorerst auf Kurs und das dürfte sich über kurz oder lang auch in steigenden Rohstoffpreisen niederschlagen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.



Unterdessen beschließe MSCI die Aufnahme chinesischer Festlandsaktien (A-Aktien) in den globalen MSCI EM-Index. Zugleich seien chinesische Aktien vergleichsweise günstig bewertet und ihr Gewinnsteigerungspotential scheine derzeit wohl eher unterschätzt zu werden. (em-report Juli 2017) (10.07.2017/ac/a/m)





