Die chinesische Wirtschaft habe nach einem kurzen Corona-bedingten Einbruch schnell wieder Tritt gefasst. In den kommenden Jahren dürfte sie von Produktivitätsfortschritten gestützt bleiben, da Teile der Wirtschaft noch immer nicht auf dem neuesten Stand der Technik arbeiten würden und die Regierung die Förderung innovativer Techniken zu einem Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik gemacht habe. Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens RCEP von 15 asiatischen Ländern stärke zudem die regionale Zusammenarbeit und die Stellung Chinas als mit Abstand größte der beteiligten Volkswirtschaften.



Dennoch schwäche sich das Wirtschaftswachstum ab, nachdem die Aufholbewegung nach dem Corona-Einbruch zu hohen Wachstumsraten geführt habe. Mittel- und langfristig belaste vor allem die demografische Entwicklung: Die Arbeitsbevölkerung schrumpfe, seit sie 2017 ihren Hochpunkt erreicht habe. Mit der Verlangsamung des Zuzugs in die Städte verliere zudem ein wichtiger Treiber des Produktivitätsfortschritts an Kraft. Die Regierung sei außerdem bemüht, die hohe Verschuldung unter Kontrolle zu halten.



Hinzu komme die Konfrontation mit den USA. US-Präsident Biden führe diese zwar weniger schrill als sein Vorgänger, doch besonders im Technologiebereich unternehme auch er Anstrengungen, Chinas Entwicklung zu bremsen.



Der Chinesische Renminbi dürfte sich gegenüber dem US-Dollar zunächst seitwärts entwickeln, weil die Regierung eine weitere Aufwertung verhindern wolle. Mittelfristig dürften schwächere chinesische Wirtschaftszahlen und anhaltende geopolitische Spannungen zu einer leichten Abwertung führen.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend schätzen wir als stabil ein, so die Analysten der DekaBank. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 13.08.2021) (17.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in China ist im zweiten Quartal um 1,3% gegenüber dem Vorquartal und 7,9% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, womit sich die Wirtschaft nach schwachem ersten Quartal gut erholt hat, so die Analysten der DekaBank.Allerdings seien die Zuwächse für die Vorquartale nach unten revidiert worden. Zudem hätten neue Corona-Fälle zu verschärften Lockdown-Maßnahmen geführt, was den Ausblick für das dritte Quartal belaste. Die Analysten der DekaBank hätten daher ihre BIP-Prognose für 2021 von 9,0% auf 8,4% zurückgenommen. Trotz gestiegener Risiken für den Wachstumsausblick halte die Regierung an Strukturreformen fest, die eher restriktiv wirken würden. So behalte sie die Restriktionen im Wohnungsmarkt bei und habe für einige Sektoren die Regulierung verschärft.Für Verunsicherung an den Aktienmärkten hätten vor allem die überraschenden Beschränkungen für kommerzielle Anbieter von schulischen Lernhilfen gesorgt, da dies die Frage aufgeworfen habe, ob dies ein Schritt auf dem Weg zum umfassenden Regulierungen weiter Teile der Privatwirtschaft sein könnte. Eine stärkere Regulierung sei unübersehbar. Neben der Bewahrung der Stabilität des Finanzsystems solle unter anderem verhindert werden, dass sensible Daten ins Ausland gelangen würden, was offenbar ein wichtiges Motiv für die Regulierungsschritte nach dem ausländischen Börsengang des Fahrdienstleisters DiDi (ISIN US23292E1082/ WKN A3CTLG) gewesen sei.