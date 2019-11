Auch wenn dieser von CFLP ermittelte sogenannte "offizielle" PMI für das verarbeitende Gewerbe schwach geblieben sei, so sollte konstatiert werden, dass der Dienstleistungssektor in China offenbar in noch recht ordentlicher Verfassung sei: Der CFLP PMI Non-Manufacturing notiere weiterhin deutlich oberhalb der wichtigen Marke von 50 Punkten, sei aber dennoch ebenfalls leicht auf 52,8 Punkte (nach 53,7 Punkten) zurückgegangen.



Am heutigen Morgensei dann noch die Zahlen zum Caixin PMI veröffentlicht worden. Dieser Stimmungsindikator für den verarbeitenden Sektor habe im Oktober auf 51,7 Punkte zugelegt (nach 51,4 Punkten). Immerhin habe dieser Stimmungsindex nun den vierten Monat in Folge angezogen und liege den dritten Monat hintereinander oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Caixin berücksichtige im Gegensatz zum "offiziellen" CFLP PMI auch die Rückmeldungen etwas kleinerer Firmen und gelte als eine Umfrage unter verstärkt weniger staatlich orientierten Unternehmen.



Die Tendenz im verarbeitenden Gewerbe bleibe damit uneinheitlich. Einerseits dürften einzelne stützenden Maßnahmen der Regierung (Infrastrukturausgaben; Senkung des Mindestreservesatzes) positive Impulse geliefert haben, andererseits bleibet es bei einem langsam entschleunigten Wachstumstrend. Immerhin habe das Treffen hochrangiger Delegationen aus den USA und China die Aussichten auf eine (Teil-)Einigung zu einer Aufhellung der Konjunkturaussichten geführt. Die Außenhandelsprobleme seien nicht vom Tisch, die Perspektiven seien aber nicht mehr komplett in Moll!



Die chinesischen Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen hätten sich im September wieder etwas verbessert. Auch habe das Geldmengenwachstum wieder angezogen. Die Lage für die chinesische Volkswirtschaft bleibe aber durchaus problematisch. Das Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China spiele eine unverändert wichtige Rolle. Die Aussichten auf eine (Teil-)Einigung in "Phase 1" seien zwar real, aber das Ringen um weitere Handelserfolge zwischen den beiden Supermächten werde sich fortsetzen - auch in den nächsten Monaten.



Fazit: Die chinesischen Stimmungsumfragen aus dem Produktionssektor hätten im Oktober gemischte Signale geliefert: Während der (offizielle) CFLP PMI auf 49,3 Punkte marginal nachgegeben habe (6. Monat unter 50 Punkte), habe der Caixin PMI auf Punkte 51,7 Punkte leicht angezogen (3. Monat über 50 Punkte). Die Stimmung im verarbeitenden Sektor bleibe damit uneinheitlich. Staatliche Maßnahmen und Aussichten auf eine (Teil-)Einigung im Handelskonflikt würden einige chinesische Unternehmern etwas durchatmen lassen. Wenngleich sich zuletzt leichte Verbesserungen in den monatlichen Zahlen zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen gezeigt hätten, bleibe die konjunkturelle Lage angespannt. Die Umfrage unter Dienstleistungsunternehmen sei dagegen positiv ausgefallen. Mit Argusaugen würden die Finanzmärkte nun darauf achtgeben, ob die Hoffnungen für einen Mini-Deal tatsächlich gerechtfertigt gewesen seien. Für China wäre eine (Teil-)Einigung sicher von größerem Vorteil und könnte das Vorhaben Pekings unterstützen, das BIP-Wachstum über 6% zu stabilisieren. (01.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zwei wichtige nationale Stimmungsumfragen aus China wurden in den letzten Stunden veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Die beiden richtungsweisenden Indikatoren zum verarbeitenden Gewerbe im Reich der Mitte seien gemischt ausgefallen. Der seit Monaten vorherrschende Eindruck, dass die Wachstumsdynamik des Landes zurückgehe, habe im Monat Oktober erneut nicht richtig widerlegt werden können.Der CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing für den verarbeitenden Sektor ging leicht auf 49,3 Punkte (nach 49,8 Punkten) zurück. Damit bleibt der Indikator den sechsten Monat in Folge unterhalb der "Expansionsschwelle" von 50 Punkten und zeigt eine rückläufige Dynamik an. Dies überrascht angesichts des verkündeten möglichen Mini-Deals.