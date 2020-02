Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Epidemie hat in China ein Ausmaß erreicht, das über die Schicksale der unmittelbar Betroffenen hinaus auch Spuren auf der makroökonomischen Ebene hinterlassen wird, so die Analysten der Helaba.



Unabhängig vom weiteren Verlauf der Epidemie sei zum heutigen Zeitpunkt von spürbaren negativen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft auszugehen. Die Analysten würden daher ihre Wachstumsprognose für das erste Quartal deutlich reduzieren. Obwohl bei einer Eindämmung des Virus in den kommenden Wochen ein weitgehender Aufholeffekt im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich sei, werde das jahresdurchschnittliche Wachstum wohl trotzdem mit 5,5% niedriger ausfallen als bisher gedacht (5,8%). Dauere die Gesundheitskrise länger, seien entsprechend ausgeprägtere ökonomische Folgen zu erwarten. (05.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.