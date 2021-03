Sicherlich würden die aufgrund der Ängste vor einer erneuten Ausbreitung von Covid-19 erlassenen Reisebeschränkungen zum Neujahrsfest (ab 12. Februar) eine wichtige Rolle für die Rückgänge spielen. Die Restriktionen hätten die Dienstleistungen belastet. Offenbar hätten die bei den Fabriken verbliebenden Arbeiter etwas zur Stabilisierung der Produktion beigetragen. Auffallend seien das Abtauchen der CFLP-Exportkomponente auf 48,8 von 50,2 Punkte und der Baukomponente auf 54,7 von 60,0 Punkten.



Zusammengenommen könne für China von einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausgegangen werden. Das Tempo nehme allerdings ab. China sei bereits auf einen Erholungspfad zurückgekehrt und habe das Niveau von vor der Corona-Krise überschritten. Es sei zu vermuten, dass für die erneute leichte Stimmungseintrübung der Februarzahlen vor allem saisonale Effekte verantwortlich gewesen seien. Dennoch sei über die letzten drei Monate ein gewisser (Abwärts-)Trend nicht zu verleugnen. Spannend könnte es für China werden, wenn im Zuge der weltweiten Impfkampagnen andere Länder ihre Produktion wieder hochfahren und als Wettbewerber auftreten - dann dürfte allerdings auch die jeweilige Konsumbereitschaft in den jeweiligen Ländern steigen.



China werde darauf fokussiert bleiben, die Beschäftigung hoch zu halten und so den Binnenkonsum zu forcieren. Dabei müssten lokale Ausbrüche von Covid-19 begrenzt werden. Angesichts der Probleme, die Peking mit seinem nationalen All-Machtanspruch (Hongkong, Xinijang, Tibet) und den Machtspielchen international (Südchinesisches Meer) habe, wolle sich China auf seine innere Stabilisierung kümmern - um die "Einheit" nicht zu gefährden. Die Entscheidungen auf dem am Freitag startenden "Nationalen Volkskongress" würden eine Basis für Konjunktur und (Innen-)Politik bilden.



Fazit: Die Umfragen von CFLP und Caixin unter chinesischen Unternehmen würden zwar den elften Monat in Folge im Expansionsbereich über 50 Punkte bleiben, sie hätten aber den dritten Monat in Folge nachgegeben und würden auf dem tiefsten Stand seit dem Frühsommer notieren. Insbesondere der Erholungsprozess im Dienstleistungssektor habe an Dynamik verloren. Sicherlich würden dabei die Covid-19-bedingt erlassenen Reisebeschränkungen zum Neujahrsfest (ab 12.02.) eine wichtige Rolle spielen. Insofern könne wohl von einem saisonalen Effekt gesprochen werden. Dennoch sei über die letzten drei Monate ein gewisser (Abwärts-)Trend nicht zu verleugnen. Impulse könnten vom jährlichen "Nationalen Volkskongress" ab dem nächsten Freitag kommen - für die Wirtschaft und (Innen-)Politik. Ein Wachstumsziel von über 6% sei denkbar. (01.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Während Amerika und Europa weiterhin unter den Folgen der Ausbreitung der Pandemie leiden, lässt ein Blick auf die über das Wochenende vorgelegten Stimmungsumfragen aus China für den Berichtsmonat Februar erkennen, wie China als "Vorreiter" (keinesfalls als "Vorbild") der Entwicklungen die medizinische und damit konjunkturelle Krise größtenteils hinter sich gelassen hat, so die Analysten der NORD LB.Das bisher recht positive wirtschaftliche Bild Chinas habe dennoch mit der neuesten Reihe an Stimmungsumfragen einen leichten Dämpfer erhalten: Die Werte der Unternehmensumfragen würden zwar weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten notieren - seit mittlerweile nun elf Monaten - doch werde die Drosselung des Tempos immer markanter. In den letzten drei Monaten sei der Optimismus im Reich der Mitte demnach sukzessive zurückgegangen.