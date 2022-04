Die Analysten hätten deshalb trotz der aktuellen Corona-Belastungen die BIP-Prognose für 2022 von 4,8% auf 5,3% angehoben, was aber immer noch unter dem offiziellen Wachstumsziel von "rund 5,5%" bliebe. Die Beziehungen Chinas zum Westen hätten sich in den vergangenen Wochen weiter verschlechtert, weil China nicht bereit sei, den Angriff Russlands auf die Ukraine zu verurteilen. Zwar dürfte China darauf bedacht sein, nicht selbst zum Ziel von Sanktionen zu werden, doch die Grundlage für eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union sei geschwächt geworden. Eine Wiederbelebung des Ende 2020 ausgehandelten Investitionsabkommens erscheine unwahrscheinlich.



Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. Hinzu kämen Belastungsfaktoren wie die Spätfolgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen.



All dies spreche für ein geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass die Regierung BIP-Wachstumsraten von deutlich unter 5% in den Jahren 2022 und 2023 verhindern wolle, da ihre Beschäftigungsziele sonst in Gefahr geraten seien. Da sich die chinesische Regierung weigere, den Überfall Russlands auf die Ukraine zu verurteilen, hätten sich die Beziehungen Chinas zum Westen weiter abgekühlt.



Die Analysten würden erwarten, dass sich diese Spannungen auch negativ auf das Investitionsklima auswirken würden. China dürfte aus geostrategischen Motiven weiter eine enge Partnerschaft mit Russland suchen, aber bemüht sein, nicht selbst zum Ziel von Sanktionen zu werden. Der chinesische Renminbi sei in den vergangenen Monaten von anhaltenden Zuflüssen in den chinesischen Kapitalmarkt gestützt worden. In den kommenden zwölf Monaten dürfte er gegenüber dem US-Dollar leicht nachgeben, wenn die US-Notenbank einen restriktiveren geldpolitischen Kurs einschlage.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 08.04.2022) (12.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Steigende Ansteckungszahlen haben zu Lockdowns unter anderem in den Metropolen Shenzhen und zuletzt Schanghai geführt, so die Analysten der DekaBank.Schanghai habe zunächst versucht, die Beschränkungen geringzuhalten, um die Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten, doch diese Strategie habe nicht durchgehalten werden können. Der Versuch eines vorsichtigen Abrückens von der strengen Null-Covid-Strategie dürfte damit zunächst gescheitert sein. Der Rückgang der Einkaufsmanagerindices im März signalisiere die wirtschaftliche Belastung durch die jüngsten Beschränkungen. Die monatlichen Konjunkturindikatoren für Januar und Februar seien dagegen überraschend gut ausgefallen, was zu einem guten Teil auf Aufwärtsrevisionen der Vormonate zurückzuführen gewesen sei.Besonders das hohe Wachstum der Anlageinvestitionen von 12,2% yoy stehe nicht in Einklang mit den massiven Schwierigkeiten im Immobiliensektor. Diese Aufwärtsrevisionen würden es aber wahrscheinlich machen, dass auch die Daten zum Bruttoinlandsprodukt des vergangenen Jahres nach oben revidiert würden und damit statistisch auch die Jahresveränderungsraten für 2022 erhöhen würden.