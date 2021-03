Am 5. März sei die 148-seitige Zusammenfassung des 14. Fünfjahresplans veröffentlicht worden. Die traditionellen Fünfjahrespläne seien sehr wichtig und würden starke Hinweise auf die zukünftige Politik sowie die Einstellung der Führung geben. Zum ersten Mal sei kein durchschnittliches Wachstumsziel für die kommenden fünf Jahre genannt worden, was eher dem zuvor erwähnten Ziel entspreche, sich auf qualitatives Wachstum zu konzentrieren und die richtige Strategie für den langfristigen Wohlstand Chinas zu verfolgen.



So habe ein Funktionär den Plan zusammengefasst: China wolle seine wirtschaftliche, technologische und nationale Stärke in den nächsten fünf Jahren auf eine neue, höhere Stufe heben. Dies geschehe im Rahmen eines umfassenden Plans, der den Schwerpunkt auf die Verbesserung der inländischen Wirtschaftsbedingungen, die Förderung technologischer Innovationen und die nationale Sicherheit lege und gleichzeitig genügend Spielraum für die Bewältigung der wachsenden Risiken und Herausforderungen lasse.



Sicherheit sei eine der wichtigsten Neuerungen des Plans mit einem speziellen Abschnitt gewesen, der darauf abziele, die nationalen Sicherheitssysteme und -fähigkeiten zu stärken und Vorkehrungen zu treffen, um Nahrungsmittel-, Energie- und Finanzsicherheit zu gewährleisten. Der Plan ziele auch darauf ab, eine Entwicklungsstrategie des "doppelten Kreislaufs" zu implementieren, die sich auf die Ankurbelung des heimischen Marktes, die Verbesserung der technologischen Selbsteffizienz und Unabhängigkeit mit einer signifikanten Steigerung von F&E und die Förderung des Umweltschutzes durch Investitionen in erneuerbare Energien konzentriere.



Andere bemerkenswerte, wenn auch erwartete Elemente des Plans hätten auf die Förderung der Urbanisierung mit dem Ziel, einen städtischen Bevölkerungsanteil von 65% zu erreichen (Hukou-Reformen sollten dies erleichtern), die Erhöhung der Lebenserwartung der chinesischen Bevölkerung um ein Jahr, die Beibehaltung der städtischen Arbeitslosigkeit unter 5,5% und die Fortsetzung der qualitativ hochwertigen Entwicklung der "Belt and Road"-Initiative gezielt.



Insgesamt sei bei dem Treffen bisher nichts besonders Überraschendes herausgekommen. Nur eine Bestätigung der langfristigen Ziele der chinesischen Führung und der damit verbundenen Mittel. Eine solche Stabilität und Zielsetzung lasse die Experten jenseits der turbulenten Volatilität der letzten Wochen Vertrauen in den chinesischen Markt haben. (17.03.2021/ac/a/m)







Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Am 4. März 2021 begann in Peking die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses - kurz: "die zwei Sitzungen", so Guillaume Dhamelincourt, Business Development-Product Spezialist bei JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La-Française-Gruppe.Die sechstägige Konferenz sei ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Politik. Tausende Abgeordnete des Nationalen Volkskongresses (NVK) und Mitglieder der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) würden sich in der Großen Halle des Volkes in Peking zum größten jährlichen politischen Ereignis Chinas treffen. Bei diesem Treffen würden normalerweise viele Ankündigungen gemacht und Ziele festgelegt. Dieses Jahr sei es besonders wichtig gewesen, da der 14. Fünfjahresplan im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt und veröffentlicht worden sei. Obwohl das Treffen noch nicht vorbei sei, gebe es bereits einige interessante Entwicklungen.Was den meisten Beobachtern aufgefallen sei, sei das BIP-Wachstumsziel für 2021 gewesen, das mit "über 6%" verkündet worden sei. Viele seien davon ausgegangen, dass die Bekanntgabe von BIP-Zielen abgeschafft werde, da sich die Regierung eher auf qualitatives Wachstum als auf das Erreichen einer strengen Zahl konzentrieren wolle. Dennoch seien sie von der niedrigen Zahl überrascht gewesen, wenn man bedenke, dass ein hohes BIP für 2021 erwartet werde, um das ausgebliebene Wachstum von 2020 aufzuholen. Das lockere Ziel "über 6%" bedeute wahrscheinlich, dass die Zahl weniger wichtig sei als die Qualität des Wachstums. Es kann auch als ein Signal interpretiert werden, dass keine größere geldpolitische Änderung vorgenommen wird und wenig bis keine Impulse für die Wirtschaft zu erwarten sind, da die Corona-Krise nun offenbar hinter uns liegt, so die Experten von JK Capital Management.