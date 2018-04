Als Trump daraufhin angekündigt habe, weitere Zölle auf chinesische Importe im Wert von rund 100 Mrd. US-Dollar prüfen zu lassen, hätten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf einen Handelskrieg zugesteuert. Dem seien jedoch deutlich moderatere Töne vom chinesischen Präsidenten Xi Jingping gefolgt, der sich zum Freihandel bekannt und allgemeine Zollsenkungen sowie die Erleichterung von Unternehmensbeteiligungen in China versprochen habe. US-Präsident Trump habe diese Ankündigungen begrüßt, was zunächst auf eine Entspannung und die Aufnahme von Verhandlungen hindeute. Doch da nicht absehbar sei, wie das bilaterale Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China in den kommenden Jahren nachhaltig sinken könne, bleibe die Gefahr einer weiteren Verschärfung des Konflikts bestehen.



Durch die bislang angedrohten Zölle würden die Analysten die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft nicht ernsthaft gefährdet sehen. Diese habe sich unterdessen im ersten Quartal in guter Verfassung gezeigt und das BIP habe gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,8% zugelegt. Der Umbau der Wirtschaft in Richtung Konsum, Dienstleistungen, und High-Tech-Produkte komme voran. Den Exportrückgang im März um 2,7% yoy würden die Analysten nicht als Vorboten einer schwächeren Handelsentwicklung, sondern als Rückprall auf den starken Exportanstieg im Februar (+44,1%) betrachten. Die Inflationsrate sei im März von 2,9% auf 2,1% gefallen, was es der Zentralbank ermögliche, an ihrem geldpolitischen Kurs festzuhalten.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten oberhalb von 6% spreche. Der angestrebte Umbau der Wirtschaft komme voran: Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile über 50% zur Wirtschaftsleistung bei. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre zwar Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren. Die Verschärfung der Kapitalverkehrskontrollen habe zu einer Stabilisierung der Währungsreserven geführt, was es der Zentralbank erleichtere, den Kurs des Renminbis zu kontrollieren. Die langfristige Machtperspektive für Staatspräsident Xi Jingping werde zu einer Marginalisierung abweichender Ideen innerhalb des Partei- und Regierungsapparats führen. Die großen Reformprojekte wie die "Neue Seidenstraße" und die Stärkung des Finanzsystems würden auf Jahre hinaus Eckpunkte der Politik sein.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. So habe S&P im September das Rating auf A+ herabgestuft, nachdem zuvor schon Moody’s die Bonitätsnote gesenkt habe. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (Moody‘: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. Der sich anbahnende Handelskonflikt könnte zwar negative Folgen für das Wirtschaftswachstum haben, doch eine Gefährdung für die Bonität würden die Analysten dadurch nicht sehen. Geopolitisches Konfliktpotenzial würden vor allem die Konflikte um das nordkoreanische Atomprogramm sowie die Taiwanfrage bergen. (18.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Führung verfolgt im Handelskonflikt mit den USA eine Politik der Härte, aber auch der Gesprächsbereitschaft, so die Analysten der DekaBank.Zunächst habe China auf die Verhängung von Stahl- und Aluminiumzöllen noch verhalten reagiert. Als die USA dann aber gezielte Strafzölle gegen China wegen anhaltender Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum angekündigt habe, sei die Antwort härter ausgefallen als erwartet: China habe umgehend gedroht, Importe aus den USA im Wert von 50 Mrd. US-Dollar mit Strafzöllen zu belegen, und sich damit an dem Handelsvolumen orientiert, dass zuvor die USA ins Visier genommen hätten.