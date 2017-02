Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte bleibt auch zum Start in das neue Kalenderjahr vergleichsweise hoch, so die Analysten der Nord LB.



Gewisse Bremseffekte würden sich in Bezug auf die Binnenaktivität im Verarbeitenden Gewerbe zeigen. In Summe werde aber sowohl für die Industrie als auch für das Dienstleistungssegment eine hohe Dynamik angezeigt. Allerdings scheinen die kleinen Betriebe an dem aktuellen Expansionsprozess wenig teilzuhaben - die Stimmung hat sich dort zum Jahresstart noch einmal verschlechtert, so die Analysten der Nord LB. Peking werde insbesondere hier mehr als nur Überzeugungsarbeit leisten müssen, um den Umbau des Wachstumsmodells zum Erfolg zu geleiten. (01.02.2017/ac/a/m)







