Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Unternehmensumfragen bleiben den 14. Monat in Folge im Expansionsbereich von über 50 Punkten, so die Analysten der Nord LB.



Die Einkaufsmanagerindices von CFLP hätten zwar sowohl für den verarbeitenden Sektor als auch den Dienstleistungsbereich leicht nachgegeben, würden aber weiterhin ein zu erwartendes solides Wachstum für die Volksrepublik signalisieren. Der Caixin PMI Manufacturing sei etwas gestiegen. Offenbar hätten im gesamten Zeitraum Lieferengpässe und steigende Kosten sowie nationale Festivitäten für gewisse Belastungen gesorgt. Somit würden in China bestenfalls die Hochhäuser, nicht jedoch die Bäume in den Himmel wachsen! In den nächsten Monaten dürfte die Wirtschaftsdynamik im Reich der Mitte wieder ein wenig zunehmen, wenn die weltweite Nachfrage nach chinesischen Exportgütern im Zuge erfolgreicher Impfkampagnen und mit den umfangreichen Fiskalpaketen steige. Andererseits würden damit auch wieder verstärkt(e) Wettbewerber auf den Markt treten (ökonomisch und politisch!). (30.04.2021/ac/a/m)





