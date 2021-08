"Das klingt nach einem Schlag der Kommunistischen Partei gegen die Privatwirtschaft", so Gerlinger. "Doch das Gegenteil ist der Fall." Chinas Führung baue das Land drastisch um. Statt als Werkbank der Welt zu dienen, solle die Volkswirtschaft technologisch und wirtschaftlich führend in der Welt werden. Die Elektromobilität sei nur ein Beispiel, das zeige, wie weit China in manchen Bereichen den Staaten des Westens bereits

voraus sei.



"Die jetzt beschlossenen staatlichen Maßnahmen dienen nicht dazu, den Privatsektor zu beschädigen", so Gerlinger. Vielmehr handle es sich um eine Anpassung an westliche Standards, was die Regulierung angehe. "Internetplattformen und E-Commerce konnten in China über Jahre fast unreguliert und unbeaufsichtigt wachsen", so Gerlinger. "Das führte zu Branchen-Wachstumsraten, die deutlich etwa über denen der USA lagen." Jetzt würden Schlupflöcher geschlossen, die auch viele westliche Nationen lange bemängelt hätten.



Insgesamt werde der Wettbewerb innerhalb Chinas aber auch im internationalen Vergleich fairer. "Das ist eine Entwicklung, die langfristig eher positiv wirken wird", so Gerlinger. "Und natürlich will die chinesische Führung auch ein Zeichen nach innen setzen, zeigen, wer der Herr im Hause ist." Denn je mehr Freiheiten die Bürger bekommen und je mehr Freiheiten sich die Unternehmen herausnehmen würden, desto mehr schrumpfe auch der Einfluss der KP. "Hier wollte die Führung gegensteuern - und hat das auch geschafft", so Gerlinger.



Die Börsenkurse vieler Unternehmen seien gefallen, der chinesische Markt sei von Investoren gemieden worden. "Ein Fehler", so Gerlinger. "Langfristig ist die Region als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft wichtig, allein der chinesische Konsum ist wahrscheinlich noch Jahrzehnte von seinem Peak entfernt." (09.08.2021/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten hat China immer wieder mit einer Reihe von Regulierungen oder Einschränkungen der Wirtschaft von sich reden gemacht, so Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM.Die Börsenkurse seien gesunken, die Euphorie sei verflogen. Mittlerweile sei China überverkauft und die Regulatorik sorgt langfristig für mehr Sicherheit und Attraktivität. Vor allem die Technologie-Branche sei von den chinesischen Behörden unter die Lupe genommen worden. Börsengänge hätten abgesagt werden müssen, Firmen seien zerschlagen und boomende Krypto-Mining-Unternehmen an vielen Stellen der Boden entzogen worden.