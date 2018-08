Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

7,85 Euro -0,38% (10.08.2018, 13:38)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

71,85 HKD +0,77% (10.08.2018)



ISIN China Mobile-Aktie:

HK0941009539



WKN China Mobile-Aktie:

909622



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTM



Hong Kong-Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (10.08.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Bin Liu von der Citigroup:Bin Liu, Analyst bei der Citigroup, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK).Der von China Mobile Ltd. im ersten Halbjahr erzielt Nettogewinn sei 0,4% höher ausgefallen als geschätzt. Die Citigroup-Analysten rechnen mit einer Fortsetzung des stabilen Gewinnwachstums. Eine strikte Kostenkontrolle und das Verteidigen von Marktanteilen sollten dabei helfen.Preiswettbewerb veranlasst Analyst Bin Liu aber zu einer Reduzierung der Gewinnprognosen für 2019 und 2020. Angesichts der Werthaltigkeit und der Gewinnvorhersehbarkeit werde ein Investment in China Mobile gegenüber der Peer Group bevorzugt.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten der Citigroup das "buy"-Rating, reduzieren aber das Kursziel von 95,00 auf 90,00 HKD.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:7,78 Euro -1,14% (10.08.2018, 13:25)