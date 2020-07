Wien (www.aktiencheck.de) - China war aufgrund seines weltwirtschaftlichen Gewichts und seiner herausragenden Bedeutung für die anderen Schwellenländer schon vor COVID-19 ein Schlüsselfaktor für die globale Konjunktur, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "emreport".Trotzdem dürfte es gesamtwirtschaftlich für ein kräftiges Wachstum im zweiten Halbjahr und auch 2021 reichen. Sehr wahrscheinlich werde es aber auch weiterer Fiskalpakete bedürfen, um das Wachstum zu stabilisieren und in einen selbsttragenden Aufschwung überzuleiten. Die Einkommen der privaten Haushalte seien pandemiebedingt erstmals seit Jahrzehnten kräftig gesunken und ein Teil der Einkommensverluste werde wohl permanent sein (Jobverluste, Bankrotte von Unternehmen). Hohe Lagerbestände in vielen Bereichen der Industrie würden ebenfalls Gegenwind in den kommenden Monaten bedeuten. Hinzu kämen der anhaltende Ausfall von Exportnachfrage als Folge der Lockdowns in anderen Staaten sowie der wiederauflebenden Handels- und Wirtschaftskonflikte vor allem mit Chinas westlichen Handelspartnern. Die Exporte dürften daher auch im zweiten Halbjahr deutlich unter den Werten des Vorjahres bleiben.Die chinesischen Aktien hätten im Juni deutlich zugelegt, vor allem auf dem Festland. Unter den Privatanlegern scheine die Kaufbereitschaft deutlich zu steigen, gerade bei Börsengängen von Unternehmen. Die H-Aktien in Hongkong seien im Juni nur relativ moderat gestiegen, um rund 2%. Die A-Aktien in Shanghai hätten hingegen über 4% hinzugewonnen und in der ersten Juliwoche ein regelrechtes Kursfeuerwerk mit einem weiteren Anstieg um rund 10% gezündet. (Ausgabe Juli 2020) (21.07.2020/ac/a/m)