Unterdessen seien die jüngsten Wirtschaftszahlen Chinas eher schwach ausgefallen. Das Wachstum der Industrieproduktion habe im April bei 5,4% yoy gelegen und dürfte sich in den kommenden Monaten bei 5% bis 6% bewegen. Die Einkaufsmanagerindices hätten für Mai auf ein weiteres Nachlassen der Konjunkturdynamik hingedeutet. Die Exporte seien im Mai im Vorjahresvergleich mit +1,1% yoy fast unverändert geblieben, während die Importe um 8,5% yoy zurückgegangen seien, was auf eine schwache Inlandsnachfrage hindeute. Die seit Herbst vergangenen Jahres umgesetzten Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft hätten bislang lediglich geholfen, einen stärkeren Konjunkturrückgang zu vermeiden, doch für einen Aufschwung reiche es nicht. Sollten die USA den Handelskonflikt weiter eskalieren, wären weitere Maßnahmen der chinesischen Regierung notwendig, um das Wachstumsziel von 6% bis 6,5% zu erreichen.



Durch die Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA hätten die Wachstumsrisiken für die chinesische Wirtschaft kurz-, mittel- und langfristig zugenommen. Kurzfristig verschlechtere sich durch die Strafzölle die Wettbewerbsposition chinesischer Exporteure auf dem wichtigen US-Markt. Mittelfristig drohe die Abwanderung von Unternehmen aus China und allgemein eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Langfristig fehle der Wirtschaft möglicherweise der Zugang zu wichtiger Technologie. Zudem drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten.



Die chinesische Regierung habe bereits angekündigt, die Wirtschaft werde den Belastungen durch den Handelskrieg widerstehen. Die Analysten der DekaBank würden dies als Zusicherung betrachten, dass das Wachstumsziel, das für 2019 bei 6% bis 6,5% liege, erfüllt werde. Um dies zu erreichen, dürften unter anderem Infrastrukturinvestitionen ausgeweitet werden. Das Ziel, den Schuldenanstieg zu begrenzen, dürfte zunächst in den Hintergrund rücken. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die erhöhte Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe. So könne die Regierung den Wechselkurs noch stabil halten, um zu signalisieren, dass sie die Lage unter Kontrolle habe. Falls die USA jedoch wie angedroht die Strafzölle auf sämtliche Importe aus China ausweiten würden, dürfte China den Chinesischen Renminbi gegenüber dem US-Dollar um 5% bis 10% abwerten lassen, um die Wettbewerbsnachteile seiner Exporteure auszugleichen.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der Handelskonflikt mit den USA würden das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung erhöhen. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 13.06.2019) (17.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Konflikt zwischen den USA und China hat sich in den vergangenen Wochen weiter verschärft, nachdem zunächst die USA den Strafzollsatz auf Importe aus China im Wert von 200 Mrd. US-Dollar von 10% auf 25% erhöht hatten und im Gegenzug China neue Strafzölle auf Importe aus den USA im Wert von 60 Mrd. US-Dollar verhängte, so die Analysten der DekaBank.Die massiven US-Sanktionen gegen den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei hätten in China erhebliche Zweifel an der Verhandlungsbereitschaft der USA geschürt. Das G20-Treffen Ende Juni dürfte auf Sicht der nächsten Monate die einzige Möglichkeit bieten, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Doch bislang gebe es keine Zeichen der Entspannung und eine anhaltende Konfrontation und die Ausweitung der US-Strafzölle auf alle Importwaren aus China seien eine realistische Gefahr.