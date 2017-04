Linz (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum in China im ersten Quartal fiel mit 6,9% im Vergleich zum Vorjahr besser als erwartet aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Investitionen im ersten Quartal hätten zugenommen, was eine zeitverzögerte Reaktionen auf den Immobilienboom sein dürften. Gleichzeitig habe der Konsum infolge der sehr zurückhaltenden Nachfrage im Automobilsektor deutlich nachgegeben. Die Wachstumsdynamik habe eindeutig nachgelassen; Analysten würden für 2017 mit einem Plus von 6,5% rechnen. EUR/CNY (Chinesischer Yuan) gehe seit einem Jahr seitwärts zwischen Werten von knapp 7,2000 am unteren und 7,5500 am oberen Ende. (20.04.2017/ac/a/m)





