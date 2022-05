Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach dem lockdownbedingten Einbruch der Wirtschaftstätigkeit könnten die Einkaufsmanagerindices für Mai in China Hinweise auf eine baldige Trendwende liefern, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde erwartet, dass die Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor im dritten Monat in Folge schrumpfe, obwohl sich das Tempo des Rückgangs verlangsamen könnte, was auf einen Tiefpunkt im April hindeuten würde. Da die Zahl der Coronavirus-Fälle in den letzten Wochen zurückgegangen sei, die PBoC den Leitzins für fünfjährige Kredite um 15 Basispunkte auf 4,45% gesenkt habe und eine Ausweitung des Staatshaushalts im Gange sei, könnte die Konjunkturerholung in den kommenden Monaten an Fahrt gewinnen. Die Analysten von Postbank Research erwarten weiterhin eine Outperformance chinesischer Aktien in der zweiten Jahreshälfte.



Die chinesische Konjunkturentwicklung könnte im April ihren Tiefpunkt erreicht haben. (30.05.2022/ac/a/m)



