Der Übergang zu einem nachhaltigeren Transportsektor werde ebenfalls drastische Veränderungen sowie umfangreiche Investitionen erfordern. Dazu gehöre eine stärkere Nutzung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, eine beschleunigte Verbreitung von Elektrofahrzeugen sowie Effizienzsteigerungen bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.



Angesichts der erforderlichen Änderungen, um CO2-Neutralität in den meisten Sektoren zu erreichen, sollten Investoren vor allem die für sie wesentlichen Risiken und zugleich die vielversprechendsten Anlagechancen identifizieren. In puncto Risiko seien Hersteller fossiler Brennstoffe die wohl am stärksten exponierten Unternehmen, insbesondere die großen Ölkonzerne. Ihr Kerngeschäft stehe grundlegend im Gegensatz zur Dekarbonisierung. Doch auch viele andere Branchen könnten unter einer schlecht umgesetzten Transformation leiden wie etwa die Petrochemie sowie die Stahl- und Zementherstellung. Umgekehrt dürften Unternehmen, die zur Transformation beitragen könnten, vom Dekarbonisierungstrend profitieren. Teils seien die möglichen Auswirkungen einer Dekarbonisierung bereits gut bekannt, in anderen Fällen würden sich die Konsequenzen nur schwer vollständig erfassen lassen.



Chancen sehen wir derzeit vor allem in drei Bereichen: Der Löwenanteil der Investitionen dürfte weiterhin auf erneuerbare Energien entfallen, so die Experten von ROBECO. Zudem könnten Elektrofahrzeuge zu den großen Gewinnern zählen. Wahrscheinlich werde auch ein erheblicher Teil der Gesamtinvestitionen in die Modernisierung der Stromnetze, Technologien zur Energiespeicherung und die Wasserstoffindustrie fließen.



Zudem gebe es Anhaltspunkte, dass in den nächsten zehn Jahren der Anteil umweltfreundlicher Energieerzeugung deutlich erhöht werden solle. Mittlerweile sollten nicht-fossile Energiequellen bis 2030 einen Anteil an der Primärenergie-Erzeugung von 25 Prozent erreichen - zuvor habe dieses Ziel bei 20 Prozent gelegen. Angesichts der allmählichen Ausschöpfung des Potenzials von Wasserkraft und dem gedrosselten Ausbau im Bereich Kernenergie bedeute dieses Ziel einen rapide beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie.



Die chinesische Führung habe darüber hinaus klargestellt, dass sie bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen (New Energy Vehicles - NEVs) führend bleiben wolle, und kürzlich einen entsprechenden Plan für die Industrie gebilligt. Demnach solle der Absatz von NEVs bis 2025 einen Anteil von 20 Prozent des gesamten Neuwagenverkaufs erreichen (im letzten Jahr seien es lediglich 5,4 Prozent gewesen). Diese Zahl sei niedriger als das ursprünglich für 2025 vorgegebene Ziel von 25 Prozent, da die schwierige Phase in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt worden sei.



Erneuerbare Energien würden die entscheidende Rolle bei der Transformation Chinas hin zur CO2-Neutralität spielen. Daher würden die Experten von ROBECO erwarten, dass auch zusätzliche Speichertechnologien benötigt würden, um dem Problem der Produktionsschwankungen von Wind- und Solarenergie im Tages- und Jahresverlauf gerecht zu werden und um alle Wirtschaftsbereiche zu dekarbonisieren - einschließlich der CO2-intensivsten wie der Stahl- und Zementproduktion.



Aus diesem Blickwinkel betrachtet, dürften zwei komplementäre Technologien - Batterien und Wasserstoff - eine zentrale Rolle spielen, da sie Strom in chemische Energie verwandeln könnten und umgekehrt. Bei der Batterieproduktion sei China mit rund 70 Prozent der globalen Kapazität bereits weltweit führend. Trotz des Rückschlags zu Beginn des Jahres 2020 habe sich die Produktion rasch erholt.



Auch die Entwicklungen im Bereich Wasserstoff dürften sich in den nächsten Jahrzehnten beschleunigen. Nach Schätzungen der China Hydrogen Alliance, eines den Sektor repräsentierenden Verbands, könnte der Anteil von Wasserstoff am gesamten Energiemix Chinas bis 2050 an die 10 Prozent erreichen, während er heute bei weniger als 1 Prozent liege. (21.04.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





