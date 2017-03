Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Einkaufsmanager befinden sich derzeit regelrecht in Feierlaune, so die Analysten der Nord LB.



Die ausgesprochen starken Ergebnisse sowohl mit Blick auf den Verarbeitenden Sektor als auch in Bezug auf das Dienstleistungssegment würden tatsächlich eine hohe Wirtschaftsaktivität andeuten. Dies komme nicht zuletzt durch die Bestelllage bei den Industrieunternehmen zum Ausdruck. Sowohl die Inlandsbestellungen als auch die Orders aus dem Ausland würden derzeit im Wachstumsterrain notieren. Trotz der aktuell durchaus freundlichen Lage und der insgesamt überraschend regen Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte müsse schon heute vor einer möglichen Katerstimmung gewarnt werden. Bis zur Leadership Transition im Herbst dürfte Peking jedoch wohl kaum den Spielverderber geben. (31.03.2017/ac/a/m)





