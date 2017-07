Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute früh aus dem Reich der Mitte gemeldeten aktuellen Zahlen zu den CFLP Einkaufsmanagerumfragen für den Berichtsmonat Juli deuten eine dezent nachlassendes Expansionstempo sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe an, so die Analysten der NORD LB.



Während die Analysten weiterhin davon ausgehen würden, dass Chinas Exporteure zu den Wachstumstreibern im laufenden Jahr gehören würden, stimme die Divergenz mit Blick auf die Unternehmensgröße etwas nachdenklich. So deute sich zumindest mit Blick auf die Angaben zum CFLP PMI Manufacturing an, dass sich die Stimmungslage insbesondere bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben eintrübe. Möglicherweise stehe dies im direkten Zusammenhang mit einer strafferen Geldpolitik in Peking. Dies wäre eine unerfreuliche Konsequenz einer ansonsten zu begrüßenden wirtschaftspolitischen Neuausrichtung. (31.07.2017/ac/a/m)





