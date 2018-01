Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in Peking präsentierten Zahlen zum BIP-Wachstum zeigen für das Jahr 2017 die erste Beschleunigung des Expansionstempos seit 2010 an, so die Analysten der Nord LB.



Dies wiederum werfe die Frage auf, ob die Wachstumsverlangsamung im Reich der Mitte tatsächlich nur eine Frage des Timings sei. Die Analysten der Nord LB denken schon und rechnen nunmehr für 2018 mit einer spürbaren konjunkturellen Abkühlung auf ein Wachstum von "nur noch" 6,4%. (18.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.