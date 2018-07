Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auffällig in den letzten Tagen ist die Schwäche des Chinesischen Renminbi (CNY), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit Notierungen von mehr als 6,80 CNY habe der US-Dollar gestern vor dem Hintergrund weiterer verbaler Attacken im Handelsstreit den höchsten Stand seit gut einem Jahr erreicht. So habe US-Wirtschaftsberater Kudlow dem Präsidenten der Volksrepublik, Xi Jinping, vorgeworfen, die Verhandlungen für eine Entspannung zu verzögern. China habe die Anschuldigungen als "Schwindel" zurückgewiesen. (20.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.