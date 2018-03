Wien (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der starken Verzerrungen durch die Neujahrsfeiertage sind chinesische Konjunkturdaten ausnahmsweise kein Thema in diesem "em-report", so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.In den Führungsgremien der Kommunistischen Partei achte man zudem seit langem darauf, dass ein komplexes Kräftegleichgewicht von Fraktionen und Regionen bestehen bleibe. Es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass man künftig davon abrücken wolle. Tatsächlich gebe es durchaus nachvollziehbare Gründe, eine personelle Kontinuität über die nächste Dekade anzustreben und 2022 keinen turnusmäßigen Führungswechsel zu vollziehen. Korruptionsbekämpfung, Wirtschaftsumbau und tiefgreifende Reformen im Finanzsektor würden auch unpopuläre Maßnahmen erfordern und sich vermutlich nicht bis 2022 abschließen lassen. Dann "mitten im Strom die Pferde zu wechseln", könnte sich als fatal erweisen, zumal ein neuer Partei- und Staatschef dann vermutlich erst einmal vorrangig damit beschäftig wäre, Einfluss und politisches Kapital auszubauen bzw. zu sichern.Chinas Aktienmärkte seien im Februar neujahrsbedingt zeitweise geschlossen worden und hätten sich ansonsten im internationalen Vergleich besonders schwach gezeigt. Die A-Aktien auf dem Festland hätten um rund 6,5% nachgegeben; die H-Aktien in Hongkong um fast 9%. (Ausgabe März 2018) (21.03.2018/ac/a/m)