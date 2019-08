Durch den Handelskonflikt mit den USA hätten die Wachstumsrisiken für die chinesische Wirtschaft kurz-, mittel- und langfristig zugenommen. Kurzfristig verschlechtere sich durch die Strafzölle die Wettbewerbsposition chinesischer Exporteure auf dem wichtigen US-Markt. Mittelfristig drohe die Abwanderung von Unternehmen aus China und allgemein eine Verschlechterung des Investitionsklimas. Langfristig fehle der Wirtschaft möglicherweise der Zugang zu wichtiger Technologie. Zudem drohe eine Regionalisierung des Welthandels und internationaler Lieferketten, wenn wie im Falle Huaweis global agierende Unternehmen nicht mehr mit beiden großen Volkswirtschaften Geschäfte machen könnten, sondern sich für ein Land entscheiden müssten.



Die chinesische Regierung habe bereits angekündigt, die Wirtschaft werde den Belastungen durch den Handelskrieg widerstehen. Die Analysten würden dies als Zusicherung betrachten, dass das Wachstumsziel, das für 2019 bei 6 bis 6,5% liege, erfüllt werde. Um dies zu erreichen, dürften unter anderem Infrastrukturinvestitionen ausgeweitet werden. Das Ziel, den Schuldenanstieg zu begrenzen, dürfte zunächst in den Hintergrund rücken. Die bestehenden Kapitalverkehrskontrollen dürften verhindern, dass die erhöhte Unsicherheit zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalabflüsse führe.



So könne die Regierung den Wechselkurs noch weitgehend stabil halten, um zu signalisieren, dass sie die Lage unter Kontrolle habe. Da die chinesische Regierung mittlerweile nur noch geringe Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit haben dürfte, werde sie jedoch weniger Rücksicht auf die Befindlichkeiten der USA nehmen, sodass die Abwertung auch 2020 fortgesetzt werden dürfte.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Die negative Tendenz in der Leistungsbilanz und der Handelskonflikt mit den USA würden das Risiko einer deutlichen Wachstumsverlangsamung erhöhen. Den Ratingtrend würden die Analysten eher negativ einschätzen. Insgesamt würden die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) aber weiterhin zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 13.08.2019) (16.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneller als erwartet hat US-Präsident Trump den Handelskonflikt mit China auf eine neue Eskalationsstufe gehoben, indem er Importe aus China im Wert von 300 Mrd. US-Dollar mit einem Strafzoll in Höhe von 10% belegte, so die Analysten der DekaBank.Die Zölle sollten Anfang September in Kraft treten und dürften die Unternehmensstimmung in China weiter belasten. Bislang habe die chinesische Regierung auf US-Strafzölle mit neuen Zöllen auf US-Importe reagiert, wobei klar gewesen sei, dass der Schaden für die US-Wirtschaft überschaubar bleiben würde. Nun habe man den Renminbi über 7 CNY / USD abwerten lassen und Staatsunternehmen angewiesen, keine Agrargüter mehr aus den USA zu importieren. Diese Maßnahmen würden darauf hindeuten, dass die Regierung kaum noch Hoffnungen auf eine Einigung im Handelskonflikt habe und daher nun Stärke demonstrieren möchte. Es bestehe damit ein hohes Risiko, dass die USA ihre Strafzölle weiter anheben würden.