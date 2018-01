LondonFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Metallpreise sind gestern phasenweise deutlich gestiegen, was wir auf den schwachen US-Dollar in Reaktion auf die Nachrichten aus China zurückführen, so die Analysten der Commerzbank.Kupfer habe zeitweise mehr als 7.200 USD je Tonne gekostet, Aluminium habe sich auf rund 2.200 USD je Tonne verteuert. Größter Gewinner sei Nickel gewesen, das zwischenzeitlich auf ein 2,5-Jahreshoch von über 13.000 USD je Tonne gestiegen sei. Wie die Analysten bereits letzte Woche berichtet hätten, sei die chilenische Kupferproduktion im November weiter gestiegen. In diesem Jahr stünden allerdings Tarifverhandlungen in vielen Minen in Chile an - auch in der "Escondida"-Mine von BHP Billiton -, die einer weiteren Produktionsausweitung entgegenstehen könnten. In zwei kleineren Kupferminen sei das Streikrisiko jedoch gebannt worden.Gewerkschaftsangaben zufolge hätten die Arbeiter in der "Lomas Bayas"-Mine von Glencore vorgestern das Lohnangebot des Minenbetreibers angenommen. "Lomas Bayas" habe 2016 rund 80.000 Tonnen Kupfer produziert. Kurz vor Weihnachten habe es eine Einigung in der "Quebrada Blanca"-Mine von Teck Resources gegeben (Produktion von 35.000 Tonnen). Derzeit würden die Tarifverhandlungen in der "Los Pelambres"-Mine von Antofagasta laufen. Mit einer Produktion von 355.000 Tonnen zähle diese zu den größeren chilenischen Kupferminen. Die Verhandlungen seien ein Lackmustest für die noch anstehenden Gespräche in anderen Minen in diesem Jahr. (11.01.2018/ac/a/m)