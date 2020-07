Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (21.07.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Chevron habe eine Übernahmevereinbarung hinsichtlich Noble Energy per Aktientausch geschlossen (0,1191 Chevron-Aktien je Noble Energy-Aktie; Verwässerung: 57,1 Mio. neue Chevron-Aktien bzw. 3,1%; Kaufpreis (Chevron-Schlusskurs per 17.07.2020): 5 Mrd. USD; Transaktionswert: 13 Mrd. USD). Durch die Übernahme, die in Q4/2020 abgeschlossen sein solle, erwerbe Chevron rund 2 Mrd. Barrel Öläquivalent an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven (entspreche Erhöhung um ca. +18% ggü. 31.12.2019). Innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Transaktion sehe der Konzern Kostensynergien (vor Steuern) von 300 Mio. USD p.a. Bei einem Ölpreis von 40 (Brent/WTI gegenwärtig: 43/41) USD je Barrel solle die Noble Energy-Übernahme nach einem Jahr positiv zum EPS, dem freien Cashflow je Aktie und dem ROCE beitragen.Es sei innerhalb gut eines Jahres der zweite offizielle Anlauf des Chevron-Konzerns hinsichtlich einer Großakquisition (Übernahme von Anadarko (im Nachhinein glücklicherweise) in 2019 gescheitert). Den positiven Unternehmensaussagen hinsichtlich des Einflusses der Noble Energy-Übernahme auf wichtige Kennzahlen stehe die vorerst weiter steigende Verschuldung (dämpfe nach Meinung des Analysten das Potenzial weiterer Dividendenerhöhungen im aktuellen Öl- und Gaspreisumfeld) gegenüber. Die politischen Risiken (Änderung der Energiepolitik) auf dem wichtigen Heimatmarkt (US-Präsidentschaftswahl im November) seien gestiegen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Chevron-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von knapp <10% weiterhin mit "halten" ein und senkt das Kursziel von 98 USD auf 88 USD. (Analyse vom 21.07.2020)Börsenplätze Chevron-Aktie: